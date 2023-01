27-Jähriger datet 23-Jährige – der Catch: sie sieht aus wie ein Kind

Shauna Rae ist 23 Jahre alt und lebt in den USA. Wegen der Behandlung eines Gehirntumors, den sie als Baby hatte, wurde ihr Körper nie erwachsen – sie sieht aus wie ein Kind. Der Sender «TLC» begleitet sie in einer Reality-Show durch ihr Leben. Thematisiert wird unter anderem auch die Liebe. Und genau das hat jetzt für eine Kontroverse gesorgt. Mehr dazu im Video:

In Monterey Parks im US-Bundesstaat Kalifornien hat am chinesischen Neujahr, am 22. Januar, ein Schütze in einem Tanzlokal das Feuer auf die Feiernden eröffnet. 20 Personen hat er getroffen, zehn davon sind noch vor Ort gestorben.



Danach wollte er seinen Amoklauf in einem zweiten Lokal fortsetzen. Dort machte ihm Brandon Tsay einen Strich durch die Rechnung. Mit viel Zivilcourage schritt er ein, bevor es zu weiterem Blutvergiessen kam: