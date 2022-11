Jelena Djokovic reagiert auf Getränke Rätsel um ihren Mann

Novak Djokovic (links) mit seiner Ehefrau Jelena Djokovic (rechts). Bild: IMAGO

Jelena Djokovic zum Getränke-Rätsel ihres Mannes: «Nicht alles ist kontrovers»

Die Episode um ein geheimnisvolles Getränk von Novak Djokovic geht weiter.. Nun meldet sich seine Frau Jelena auf Twitter zu Wort.

Immer wieder werfen die Trinkflaschen von Novak Djokovic Rätsel über ihren Inhalt auf. Zuletzt auch beim Masters-Turnier in Paris.

Djokovics Physio Ulises Badio wurde gefilmt, wie er auf geheministuerische Weise ein Getränk mixt, welches später via Ballmädchen den Weg zur ehemaligen Weltnummer 1 fand. Was sich genau in der Flasche befand, weiss bis auf die Beteiligten niemand.

Der Serbe sprach einst selbst von einer Art «Zaubertrank», die er zu sich nehmen würde. Dadurch lässt er jedoch jeglichen Raum für Spekulationen über den wahren Inhalt seiner Flasche offen. Die Aufnahme der Szene beim Masters in Paris wird von der Tennis-Welt im Internet aktuell bis ins kleinste Detail analysiert.

Für den amerikanischen Journalisten Ben Rothenberg wirft die Szene Rätsel auf: «Ich habe bezüglich Sportgetränken immer mehr Transparenz gefordert, jedoch nicht gedacht, dass etwas Übles dabei sein könnte. Aber verdammt, die Körpersprache in diesem Video ist seltsam. Was glaubt das Djokovic-Team, verstecken zu müssen?»

Das ganze Rätselraten auf Twitter schien Djokovcis Ehefrau Jelena zu viel geworden zu sein. So schaltete sie sich auf der Plattform mal wieder selbst in die Diskussion um ihren Gatten ein «Er wird darüber sprechen, wenn er dazu bereit ist. Die Leute wollen ihn zwingen, über etwas zu sprechen, wozu er noch nicht bereit ist. Nur, weil sie ungeduldig sind. Das ist Blödsinn. Ihr müsst euch mehr hinterfragen. Nicht alles ist gleich kontrovers, es kann auch privat sein. Ist das noch erlaubt?» (mom)