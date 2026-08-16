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So trainierte Tom Holland für den neuen Spider-Man-Film – und so streng ist es wirklich

20 Minuten lang, bis man nicht mehr kann. So trainierte Tom Holland für den neuen Spider-Man-Film. Flavia und Nils haben das Workout getestet.

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Der Schauspieler Tom Holland hat in einem Interview mit «MensHealthUK» bekannt gegeben, wie er für den dritten Spider-Man-Film trainiert hat, damit er vor der Kamera durchtrainiert aussieht.

Das Crossfit Workout mit dem Namen «Cindy» soll ihn in diese Form gebracht haben. Doch wie anstrengend ist es wirklich? Tom Holland schafft 27 Wiederholungen der Übungen in 20 Minuten. Wie viele schaffen Flavia und Nils? Schau es dir im Video an:

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Der britische Schauspieler Tom Holland schlüpfte bereits für zum dritten Mal in die Rolle von Peter Parker aka. Spider-Man. «Spider-Man: Brand New Day» läuft seit dem 29. Juli auf Schweizer Kinoleinwänden.

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