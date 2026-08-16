wechselnd bewölkt29°
DE | FR
burger
Videos
Lifestyle

Spider-Man: Flavia und Nils testen Tom Hollands Workout

Video: watson/nina bürge

So trainierte Tom Holland für den neuen Spider-Man-Film – und so streng ist es wirklich

20 Minuten lang, bis man nicht mehr kann. So trainierte Tom Holland für den neuen Spider-Man-Film. Flavia und Nils haben das Workout getestet.
16.08.2026, 15:5616.08.2026, 15:56
Nina Bürge
Nina Bürge
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Nils Rechberger
Nils Rechberger

Der Schauspieler Tom Holland hat in einem Interview mit «MensHealthUK» bekannt gegeben, wie er für den dritten Spider-Man-Film trainiert hat, damit er vor der Kamera durchtrainiert aussieht.

Das Crossfit Workout mit dem Namen «Cindy» soll ihn in diese Form gebracht haben. Doch wie anstrengend ist es wirklich? Tom Holland schafft 27 Wiederholungen der Übungen in 20 Minuten. Wie viele schaffen Flavia und Nils? Schau es dir im Video an:

Video: watson/nina bürge

Der britische Schauspieler Tom Holland schlüpfte bereits für zum dritten Mal in die Rolle von Peter Parker aka. Spider-Man. «Spider-Man: Brand New Day» läuft seit dem 29. Juli auf Schweizer Kinoleinwänden.

Mehr Videos:

Wer der watson-Redaktion schafft die meisten Klimmzüge?

Video: watson/Emanuella Kälin, Amber Vetter

Flavia fordert Newsdesk-Chef Corsin heraus:

Video: watson/michelle claus, emanuella kälin
Mehr zu Tom Holland:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Astrofotografie für den Film «Project Hail Mary» ist atemberaubend schön
1 / 8
Die Astrofotografie für den Film «Project Hail Mary» ist atemberaubend schön

Für die Bilder, die im Abspann vorkommen, arbeitete das Filmstudio mit dem Astrofotografen Rod Prazeres zusammen.
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Spiderman im Rollstuhl – dieser Sportler zieht sich 250 Meter an einer Fassade hoch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Das passiert, wenn du deinen Duschabfluss nicht reinigst
Hihi, nein, Spass. Das passiert, wenn eine Guerilla-Werbe-Aktion viral geht, und dabei ein gigantischer Haarball durch New York City rollt. Um auch wirklich jeder und jedem vor Augen zu führen, wie Haarausfall aussieht. Und um ein 120 Dollar teures Serum für die Kopfhaut zu bewerben. Aber sieh' selbst:
Zur Story