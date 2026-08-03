Florence Pugh, Tom Holland, Zendaya und Marisa Tomei an der Premiere von «Spider-Man: Brand New Day» in London. Bild: keystone

«Phänomenal»: «Spider-Man» bricht Rekorde – Fans sind absolut begeistert

Der vierte Spider-Man-Film mit Tom Holland ist seit vergangener Woche im Kino und hat bereits mehrere Rekorde gebrochen – so auch in der Schweiz. Das spiegelt sich auch in den Reviews wider: Kritiker wie auch Fans zeigen sich begeistert.

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«Spider-Man: Brand New Day» erzielte weltweit einen Rekordumsatz von 927 Millionen US-Dollar an den Kinokassen und verzeichnete damit weltweit das zweitumsatzstärkste Eröffnungswochenende der Filmgeschichte.

Der Film, in dem Tom Holland zum vierten Mal in die Rolle des netzschwingenden Superhelden schlüpft, zeigt Peter Parker im Kampf gegen das Verbrechen in einer Welt, die vergessen hat, dass er Spider-Man ist. Auch seine Freundin MJ, gespielt von Hollands Ehefrau Zendaya, kann sich nicht mehr an ihn erinnern. Der Film beleuchtet Parkers Kampf gegen die Einsamkeit und sein Streben nach zwischenmenschlichen Beziehungen. Gleichzeitig muss er sich einem Bösewicht stellen, der in die Köpfe anderer eindringen kann.

Peter Parker entwickelt sich in «Brand New Day» extrem weiter und muss sich selbst wiederfinden. Bild: keystone

In den USA und in Kanada nahm der Superheldenfilm 355 Millionen US-Dollar ein (286 Millionen Franken) und erzielte damit das zweitgrösste Eröffnungswochenende seit «Avengers: Endgame» (2019) in den nordamerikanischen Kinocharts. Kevin Feige, Präsident von Marvel Studios, bezeichnete dies als «einen wahrhaft phänomenalen Start».

Weltweit kratzt «Spider-Man» bereits an der Milliarden-Grenze: In den ersten drei Tagen hat er bereits 927 Millionen US-Dollar (749 Millionen Franken) eingenommen und hat somit den grössten Kinostart aller neun Spider-Man-Filme hingelegt. Neben den USA hat er in China, Mexiko und Grossbritannien den erfolgreichsten Start hingelegt.

Obwohl «Brand New Day» erst wenige Tage im Kino ist, hat er bereits «The Odyssey» von Christopher Nolan überholt und ist aktuell der vierterfolgreichste Film des Jahres. Auf den ersten drei Plätzen sind in dieser Reihenfolge: «Toy Story 5», «Michael» und «The Super Mario Galaxy Movie».

Auch in der Schweiz stellte der Film neue Rekorde auf und spielte seit dem Filmstart am Mittwoch über 2.7 Millionen Franken ein. Damit erreichte er das beste Startergebnis eines Filmes seit Januar 2023 und ist der erfolgreichste Teil der Spider-Man-Franchise in der Schweiz.

Die Reviews sind ebenfalls phänomenal

Das erfolgreiche Eröffnungswochenende spiegelt sich auch in den Reviews von Fans wider. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht der MCU-Film einen Score von 98 von möglichen 100 Prozent von über 10'000 Fans.

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Besonders hervorgehoben wird von den Fans Tom Hollands «perfekte Darstellung» eines emotionalen Spider-Mans, den man bisher so noch nicht gesehen hat.

«Das ist der beste Film des Jahres. Tom schafft es, den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen und dieser Figur noch mehr Tiefe zu verleihen. Noch nie kam ein Spider-Man-Film den Comics so nahe wie dieser. Die Optik ist ohne CGI und mit atemberaubenden Kampfszenen umso beeindruckender. Superheldenfilme sind nicht tot – nur die schlecht geschriebenen. Ein grosses Lob an die Darsteller und das Team dieses Films für diesen grossartigen Film.» Bild: screenshot rotten tomatoes

Fans schreiben online, dass sie dieser Film an die alten geliebten Marvel-Filme erinnert und sie sich gut mit den Schwierigkeiten, mit denen Peter Parker konfrontiert wird, identifizieren können. Viele sind sich einig, dass das der bisher beste Spider-Man-Film ist und sich Tom Holland damit ganz klar über Tobey Maguire und Andrew Garfield, die in früheren Filmen den Superhelden verkörpert haben, stellt.

Ehrlich gesagt, der beste Spider-Man-Film aller Zeiten – er hatte einfach alles. Ausserdem habe ich mich sehr in Peter wiedererkannt. Bild: screenshot rotten tomatoes

Nicht nur Fans, auch Kritiker lieben den Film: «Eine triumphale Rückkehr des Superhelden, der dennoch ein ganz normaler Mensch ist. Ein actiongeladener Film mit wunderschönem visuellen Stil. Der Film schafft vielversprechende Voraussetzungen für die nächste Phase von Marvel», schreibt etwa eine Filmkritikerin. (Auch bei watson sind wir begeistert und geben «Brand New Day» 5 von 5 Sternen.)

Wie findest du «Spider-Man: Brand New Day»? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

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