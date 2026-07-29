Werden überall erkannt – Filmstar-Paar Zendaya und Tom Holland. Bild: imago

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Das würden Zendaya und Tom Holland tun, wenn sie einen Tag unbekannt wären

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Als Hollywoodstars werden Tom Holland (30) und Zendaya (29) überall erkannt, wo sie auftauchten. Nun verriet das «Spider-Man»-Paar, was sie machen würden, wenn die Welt für einen Tag vergessen würde, dass sie berühmte Schauspieler sind.

Tom Holland träumt vom Fussballstadion

«Ich würde zu einem Sportereignis gehen», sagte «Spider-Man»-Darsteller Holland der Deutschen Presse-Agentur in London. «Wahrscheinlich würde ich mir ein Heimspiel von Tottenham Hotspur anschauen, im Fanblock sitzen und das einfach geniessen.» Die Spurs sind der Lieblingsverein des gebürtigen Londoners.

Mit dem Gedanken spielt auch der neue Film «Spider-Man: Brand New Day», der ab heute in den Kinos zu sehen ist – allerdings mit weit drastischeren Folgen. Darin muss sich Titelheld Spider-Man alias Peter Parker damit abfinden, dass alle Menschen ihre Erinnerungen an ihn dauerhaft verloren haben. Selbst seine Freundin MJ (Zendaya) und sein bester Freund Ned (Jacob Batalon) wissen nicht mehr, wer er ist. Die Folge: Der Superheld ist völlig auf sich allein gestellt und leidet unter Einsamkeit.

Zendaya würde durch die Mall schlendern

Auch Zendaya (29), die im echten Leben mit Holland verheiratet ist, sehnt sich manchmal nach einem Stück Normalität. «Ich würde einfach durchs Einkaufszentrum laufen», sagte die US-Schauspielerin der dpa. «Ich vermisse das, einfach rumzugehen. Ich will gar nichts kaufen, ich möchte einfach nur durch die Mall schlendern und mir vielleicht ein paar Snacks gönnen.»

Ihr Co-Star Jacob Batalon (29) hingegen würde gern mal wieder ins Kino gehen. «Ich glaube, ich würde mir den neuen »Spider-Man«-Film anschauen», scherzte Batalon. (sda/dpa)