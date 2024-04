Video: watson/lucas zollinger

Du denkst, hier war es die letzten Tage windig? Schau mal nach Madeira

Wer nach Madeira fliegen will, sollte besser kein Problem mit holprigen Landungen haben. Der Flughafen der zu Portugal gehörigen Atlantikinsel vor der westafrikanischen Küste gilt als einer der schwierigsten weltweit. Nur Piloten mit einem Spezialtraining dürfen ihn anfliegen. Weil er nur wenige Meter von der Küste entfernt liegt, sind sogenannte Scherwinde dort an der Tagesordnung. Und was diese mit einem landenden Flugzeug machen (können), siehst du im Video. Schnall dich besser an, es wird holprig!

Zu sehen ist im Video die Landung des Fluges TP9576 von TAP Air Portugal. Ereignet hat sich das Spektakel bereits am 26. März, die Flugzeugspotterinnen und -spotter vom YouTube-Kanal des Flughafens Madeira bezeichnen das Ganze als die «wildeste Landung», die es dort je gab. Aufgrund der immer schwierigen Bedingungen werden jährlich hunderte Flüge umgeleitet.

Der Flughafen von Madeira ist seit 2017 nach dem berühmtesten Sohn der Insel benannt: Fussball-Star Cristiano Ronaldo.

Die Scherwinde erschwerten dem Flugzeug die Landung, da sie für Auftrieb sorgten – selbst nach dem Aufsetzen noch. Deshalb sah es auch so aus, als würde die Maschine über die Landebahn hüpfen. An Bord des Airbus vom Typ «A321-251NX» waren übrigens nur Crewmitglieder und keine Passagiere. (lzo)

