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Openair St.Gallen: Das fragen Besuchende ChatGPT wirklich

Video: watson/gabriele natali

«Wie baue ich einen Pavillon auf ?» – was Besucher ChatGPT am Openair St.Gallen fragen

25.06.2026, 20:0025.06.2026, 20:00

Das Openair St.Gallen geht in die nächste Runde und wir wollen von den Besucherinnen und Besuchern wissen, was sie den KI-Bot ChatGPT zuletzt gefragt haben.

Ungefähr 100’000 Personen werden dieses Jahr wieder erwartet und dürfen sich auf Headliner wie Twenty One Pilots, Zara Larsson und Hecht freuen.

Wie jedes Jahr heisst es wieder: Vier Tage lang Party im Sittertobel. In der letzten Juniwoche bewegt in der Gallusstadt kein anderes Thema so sehr wie das Openair St.Gallen. Doch was bewegt die Ostschweizerinnen und Ostschweizer, wenn sie in Austausch mit ChatGPT sind? Das haben wir sie vor Ort befragt:

Video: watson/gabriele natali

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