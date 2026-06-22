So euphorisch feiern Kap-Verde-Fans Video: watson/nina bürge

So euphorisch feiern Kap-Verde-Fans die ersten WM-Tore der Geschichte

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Phasenweise träumte Kap Verde gar vom ganz grossen Triumph gegen den zweifachen Weltmeister Uruguay. Während die Mannschaft vom Inselstaat vor der Westküste Kanadas zum Auftakt gegen Spanien (0:0) vorwiegend defensiv überzeugte, trat sie gegen Uruguay auch offensiv in Erscheinung.

In der 21. Minute schrieb Kevin Lenini kapverdische Sportgeschichte: Der 29-jährige Mittelfeldspieler fasste sich ein Herz, zimmerte einen Freistoss aus grosser Distanz in die Maschen und erzielte so das erste WM-Tor in der Geschichte seines Landes. Natürlich profitierte er dabei auch davon, dass sich die uruguayische Mauer auflöste wie eine Brausetablette in einer Badewanne – doch das war den Fans von Kap Verde gänzlich egal. Sie feierten ihr erstes WM-Tor wie einen Sieg.

Besonders eindrücklich war ein Moment, der im britischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen BBC übertragen wurde. Ein Reporter vor Ort auf Kap Verde interviewte einen Fan des kleinen Landes just in dem Moment, als es dieses historische 1:0 gegen Uruguay schoss. Nachdem der Fan mit dem Namen Marcelo fertig gejubelt hatte, kam er zurück, schnappte sich das Mikrofon des BBC-Reporters und schrie in die Kamera: «Wir schaffen es in die nächste Runde. Wir strafen sie alle Lügen!»



Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, was bedeutet, dass Kap Verde im letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien nochmals liefern muss, um sich tatsächlich für die K.-o.-Phase zu qualifizieren. Auch das ist den Fans am Ende egal. Sie feiern den neuerlichen Punktgewinn gegen ein deutlich besser eingeschätztes Team auf den Strassen ihrer Inseln und auch der Vereinigten Staaten, als hätten sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Wie das aussieht, erfährst du, wenn du dir das Video anschaust. (abu/nib)