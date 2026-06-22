sonnig33°
DE | FR
burger
Sport
Videos

Kap Verde: So fröhlich feiern die Fans nach dem Spiel gegen Uruguay

So euphorisch feiern Kap-Verde-Fans

Video: watson/nina bürge

So euphorisch feiern Kap-Verde-Fans die ersten WM-Tore der Geschichte

22.06.2026, 14:1622.06.2026, 14:16

Phasenweise träumte Kap Verde gar vom ganz grossen Triumph gegen den zweifachen Weltmeister Uruguay. Während die Mannschaft vom Inselstaat vor der Westküste Kanadas zum Auftakt gegen Spanien (0:0) vorwiegend defensiv überzeugte, trat sie gegen Uruguay auch offensiv in Erscheinung.

In der 21. Minute schrieb Kevin Lenini kapverdische Sportgeschichte: Der 29-jährige Mittelfeldspieler fasste sich ein Herz, zimmerte einen Freistoss aus grosser Distanz in die Maschen und erzielte so das erste WM-Tor in der Geschichte seines Landes. Natürlich profitierte er dabei auch davon, dass sich die uruguayische Mauer auflöste wie eine Brausetablette in einer Badewanne – doch das war den Fans von Kap Verde gänzlich egal. Sie feierten ihr erstes WM-Tor wie einen Sieg.

Unsportlich oder clever? Diese Uruguay-Szenen gegen Kap Verde erhitzen die Gemüter

Besonders eindrücklich war ein Moment, der im britischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen BBC übertragen wurde. Ein Reporter vor Ort auf Kap Verde interviewte einen Fan des kleinen Landes just in dem Moment, als es dieses historische 1:0 gegen Uruguay schoss. Nachdem der Fan mit dem Namen Marcelo fertig gejubelt hatte, kam er zurück, schnappte sich das Mikrofon des BBC-Reporters und schrie in die Kamera: «Wir schaffen es in die nächste Runde. Wir strafen sie alle Lügen!»

Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, was bedeutet, dass Kap Verde im letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien nochmals liefern muss, um sich tatsächlich für die K.-o.-Phase zu qualifizieren. Auch das ist den Fans am Ende egal. Sie feiern den neuerlichen Punktgewinn gegen ein deutlich besser eingeschätztes Team auf den Strassen ihrer Inseln und auch der Vereinigten Staaten, als hätten sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Wie das aussieht, erfährst du, wenn du dir das Video anschaust. (abu/nib)

Video: watson/nina bürge
Mehr WM-Geschichten:
Iranische Fans buhen erneut eigene Hymne aus – US-Beamte greifen durch
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 66
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Obelix würde sagen: «Die spinnen die Belgier!»
quelle: keystone / christopher torres
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Marlen Reussers Triumphfahrt zum dritten Gesamtsieg an der Tour de Suisse
Marlen Reusser gewinnt zum dritten Mal nach 2023 und 2025 die Tour de Suisse. Die Bernerin erweist sich auch am Schlusstag bei der Bergankunft in Villars-sur-Ollon als Stärkste. Zweite in der Tages- wie auch Gesamtwertung wird die Französin Cédrine Kerbaol.
Der Schlusstag der Tour de Suisse in den Waadtländer Alpen wurde für Marlen Reusser zur Triumphfahrt. Die 34-Jährige war nach einer komplizierten ersten Saisonhälfte, in welcher sie von Sturzverletzungen zurückgeworfen worden war, «nicht mit dem grössten Selbstvertrauen» zur Heimrundfahrt angereist, wie Reusser im Siegerinnen-Interview sagte.
Zur Story