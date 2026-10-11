Sturzflut in Nepal reisst Häuser und Brücken mit sich

Video: watson/nina bürge

Sturzflut in Nepal – 5 Personen weiterhin vermisst

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Im nördlichen Zentralnepal kam es am Sonntag (Ortszeit) zu einer Sturzflut. Laut der Behörden ist der Auslöser dafür mutmasslich ein Erdrutsch, der einen kleineren Fluss blockierte. Durch das Lösen dieser Blockade kam es zu der Flutwelle. Schau dir die Sturzflut im Video an:

Video: watson/nina bürge

Da die Behörden mit der Sturzflut rechneten, wurden die umliegenden Dörfer bereits evakuiert. Laut der örtlichen Behörden konnten bereits 49 Personen aus den Fluten gerettet werden. Aktuell werden noch fünf Personen vermisst.

Im August ereignete sich im Grenzgebiet zwischen Nepal und China eine Sturzflut, bei der mindestens 1451 Menschen ums Leben kamen. Auch dort soll eine Gletscherlawine einen Nebenfluss blockiert haben, wodurch die Flutwelle ausgelöst wurde. (nib)