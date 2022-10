Video: watson/lucas zollinger

Eindrücklich: Hier begräbt eine Lawine ein Bergsteiger-Basiscamp

Am nepalesischen Berg Manaslu kam es am 2. Oktober zum zweiten Mal in wenigen Tagen zu einem gewaltigen Lawinenabgang. Dieses Mal wurde das Basislager begraben:

Der Manaslu ist mit seinen 8163 Metern der achthöchste Berg der Welt. Zuletzt hatten losgelöste Schneemassen dort zwischen dem dritten und vierten Lager am 26. September zwei Personen tödlich verschüttet. Es handelte sich um die berühmte Extremskifahrerin Hilaree Nelson aus den USA und den nepalesischen Bergführer Anup Rai. Weitere zwölf Personen wurden verletzt. Bei der Lawine vom 2. Oktober soll niemand verletzt worden sein. (lzo)

