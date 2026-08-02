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Dachstock in St. Gallen aus unbekannten Gründen eingestürzt

Video: extern/BRK News

St.Gallen: Dachstuhl stürzt ein – Grosseinsatz dauert an

02.08.2026, 15:5302.08.2026, 15:53

Am Samstagabend, kurz nach 20.45 Uhr, ging bei der Stadtpolizei St.Gallen die Meldung über den Dacheinsturz bei der Liegenschaft an der Rorschacher Strasse 189 ein.

Der Einsturz riss einen grossen Teil der Dachkonstruktion mit sich. Holzbalken, Dachziegel und Mauerteile stürzten mehrere Stockwerke in den Innenhof und hinterliessen dort ein grossflächiges Trümmerfeld.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich umgehend grossräumig ab, da weitere Teile des Dachstuhls jederzeit einstürzen oder herabfallen könnten. Dies führte auch zu Einschränkungen des öffentlichen Verkehrs.

Mehrere parkierte Fahrzeuge befinden sich innerhalb des Gefahrenbereichs und können derzeit nicht entfernt werden. Da der Dachstuhl über das Gebäude nicht mehr zugänglich ist, verschaffte sich ein privater Statiker mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr einen Überblick über die Lage.

Er stufte das Risiko weiterer Einstürze als hoch ein. Die Ursache des Dacheinsturzes ist derzeit noch unklar. Spezialisten werden die beschädigte Liegenschaft nach Abschluss der Sicherungsarbeiten untersuchen. Der Einsatz der Rettungskräfte dauert derzeit noch an. Im Einsatz stehen die Feuerwehr St.Gallen, der Zivilschutz St.Gallen, die Stadtpolizei St.Gallen sowie ein privater Statiker. (brk news / hde)

Video: extern/BRK News

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