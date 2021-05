Anti-asiatischer Rassismus existiert auch in der Schweiz – diese vier erleben ihn

Lockdown-Cocktails, Teil 4 – Frozen Margarita aus «Once Upon a Time in Hollywood»

Bananenbrot war gestern. Jetzt sind Lockdown-Cocktails angesagt.

Lockdown? Anlass für ein neues Fitnessregime, Meditation, Online-Yoga und #HomeBakedBananaBread! Oder ... Lockdown-Cocktails! Heute: Leonardo DiCaprios Frozen Margarita aus «Once Upon a Time in Hollywood».

Aber, ach, welchen Cocktail sollte man hier wählen? Was Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und Cliff Booth (Brad Pitt) alles in Tarantinos Liebesbrief an das Hollywood von 1969 trinken! Rick macht sich gleich einen Bierhumpen voll Whiskey Sour, um auf einer Liege im Pool seine Dialogzeilen zu …