Video: watson

«Menschliche Tragödie» und «politische Katastrophe» – Merz verurteilt Gaza-Einsatz

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz übt scharfe Kritik am Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen.

Mehr «Videos»

Am Europaforum des Westdeutschen Rundfunks in Berlin sprach der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz unter anderem über die Sicherheitslage Deutschlands. Schnell wurden auch geopolitische Themen angesprochen, und der Kanzler um eine Stellungnahme zu den Kämpfen in Gaza gebeten. Seine Haltung zum Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen habe sich noch einmal geändert, sagte er zum Moderator. Doch es soll nicht das erste Mal sein, dass er die Regierung von Benjamin Netanjahu kritisiere:

«Ich habe ihm hinter verschlossenen Türen gesagt: ‹Übertreibt's nicht›.» friedrich merz

Insbesondere ein Angriff vom letzten Wochenende «auf ein Kinderheim, einen Kindergarten», nennt er als Grund für seine Kritik. Auf welchen Vorfall Merz konkret Bezug nahm, blieb zunächst unklar.

Video: watson

Nach seiner deutlichen Kritik und dem Versprechen, diese Woche mit Benjamin Netanjahu zu telefonieren, sprach Merz auch von der Verantwortung, die Deutschland Israel gegenüber habe. Deutschland müsse sich Israel gegenüber mit öffentlichen Ratschlägen aus historischen Gründen so zurückhalten, wie kein anderes Land. Würden aber völkerrechtliche Grenzen verletzt, dann müsse auch der deutsche Bundeskanzler etwas dazu sagen.



(hde)



Das könnte dich auch interessieren

Friedrich Merz im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt

Video: youtube/hanna dedial

Friedrich Merz wird – vorerst – nicht Bundeskanzler

Video: youtube/hanna dedial

«Geifernder Kindergarten» – so gaben sich die deutschen Politiker im Bundestag aufs Dach