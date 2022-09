Bundesart Ueli Maurer tritt zurück – hier kommen seine lustigsten Momente

Am 30. September gab Ueli Maurer überraschend seinen Rücktritt bekannt. In einer einigermassen kuriosen Pressekonferenz gab der SVP-Mann bekannt, er wolle wieder der «alte Ueli» sein. Zu seiner Nachfolge meinte er: «Solange es kein Es ist, ist es mir egal.»

Die Prämien steigen im Schnitt um 6,6 Prozent – so sieht's in deinem Kanton aus

Dramatische Bilder: 200 Wale sterben an tasmanischer Küste

Genau zwei Jahre nach einer dramatischen Massenstrandung von Grindwalen in Tasmanien sind in der gleichen Bucht erneut zahlreiche Meeressäuger an Land gespült worden. Eine Erklärung für das Phänomen gab es Experten zufolge bisher nicht. Über 200 Tiere wurden am Mittwoch in der flachen Macquarie-Bucht im Westen der australischen Insel entdeckt. Der Eingang zur Bucht ist gefährlich und auch als «Hell's Gate», als Tor zur Hölle bekannt. Ob das mit dem Phänomen zu tun hat, ist unklar.