Mauer erklärt, dass er über 40 Jahren in der Politik sei und immer noch mit Begeisterung dabei sei. Trotzdem habe er in den letzten Eineinhalbe Jahre gespürt, dass er viel Energie habe für «etwas anderes». Was dieses andere sein, wolle er nicht verraten, denn er wolle wieder der «alte Ueli» sein und nicht der «Altbundesrat».



Der Finanzminister blicke mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück. Besonders habe er sein Team geschätzt.