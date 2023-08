In Schottland gibt es einen Kindergarten … nur für Erwachsene

2023 hat die gelernte Kleinkindererzieherin Soleil Kohl den «Big Kid Kindergarten» gegründet. Es gehe dabei um die Interaktion zwischen Erwachsenen, sagt sie. Es habe eine therapeutische Wirkung, wenn man die Verantwortung im Alltag mal ablegen könne. Das Hirn könne sich erholen. Elf Franken kostet es, wenn man bei Soleil zusammen mit anderen Erwachsenen spielen, basteln und Mittagsschläfchen halten will. Mit ihrem Angebot reist sie ausserdem auch immer wieder ins Ausland oder an Festivals. (lzo)

«Damn it's so hot» – die Aargauerin Marlin heizt mächtig ein

Welcome to the Rüümli, Marlin! Die Aargauerin ist bereits mit Kunst aufgewachsen. Die gestalterische Seite wurde schon früh von ihrer Grossmutter gefördert, ihr Vater hat Marlin an die Musik herangeführt. Beim Blockflötespielen lernte sie die Musiknoten, später begann sie im Oberstufenchor zu singen. Marlins kultureller Hintergrund ist facettenreich – ihre Wurzeln reichen von der Schweiz über Guinea bis hin nach Ungarn.