Legendäres Schiffswrack von 1682 vor Englands Küste entdeckt

Der Herzog von York konnte dem Tod nur knapp entrinnen. Augenzeugen berichteten, der zukünftige König habe statt der Hofleute und der Mannschaft zuerst die katholischen Priester und seine Hunde retten wollen. Dies verzögerte seine eigene Rettung, was zu vielen Todesfällen führte, da er als Angehöriger der königlichen Familie als erster das Schiff verlassen musste. Der Herzog übernahm keine Verantwortung für die Tragödie, sondern gab dem Kapitän die Schuld, der später ins Gefängnis gesteckt wurde. (saw)

Das Schiff stach 1654 erstmals mit 54 Kanonen und einer 280-köpfigen Mannschaft in See. Es bestritt mehrere Schlachten und wurde 1660 Teil der königlichen Marine.

Fundstücke daraus sollen vom kommenden Frühjahr an in einer Ausstellung im Norwich Castle Museum zu sehen sein. Dabei soll auch die Schiffsglocke ausgestellt werden, die für die Identifizierung der «Gloucester» letztlich ausschlaggebend war. Nebst der Schiffsglocke haben Taucher auch Kleidung, Schuhe, Navigationsausrüstung und persönliche Gegenstände gefunden.

Experten zufolge ist der Fund eine archäologische Sensation. «Die Entdeckung verspricht, unser Verständnis der sozialen, maritimen und politischen Geschichte fundamental zu verändern», sagte Professorin Claire Jowitt von der University of East Anglia. Es handle sich um den bedeutendsten Fund in Grossbritannien seit der Hebung des Schiffs «Mary Rose» von Tudor-König Heinrich VIII. im Jahr 1982.

Die Taucher, eine private Gruppe um die Brüder Julian und Lincoln Barnwell, hatten das Wrack bereits im Jahr 2007 nach vierjähriger Suche auf dem Grund des Meeres vor der Stadt Great Yarmouth in der Grafschaft Norfolk gefunden. Die Entdeckung des 340 Jahre alten Wracks, das in internationalen Gewässern liegt, wurde aber zunächst geheim gehalten, um es zu schützen. Es dauerte zudem mehrere Jahre, um die gut erhaltenen Überreste als Wrack der «Gloucester» zu identifizieren.

Beim spektakulären Fund handelt es sich um das im Jahr 1682 gesunkene royale Kriegsschiff «Gloucester», wie die University of East Anglia am Freitag mitteilte

«Oops! ... I Did It Again»: Britney Spears hat geheiratet – ihr Ex wollte Feier crashen

Es gibt so viele offene Stellen wie noch nie – diese Branchen sind am meisten betroffen

«Die Flucht ist zu Ende»: Deutsche stellen sich mit gesuchten Kindern in Paraguay

Die monatelange Suche nach den zwei deutschen Mädchen in Südamerika ist erfolgreich zu Ende gegangen. Das wegen Kindesentziehung in Paraguay gesuchte deutsche Auswanderer-Paar hat sich am Donnerstag nach Angaben von Anwälten der Polizei gestellt. «Jetzt ist alles in Ordnung. Die Suche ist zu Ende. Die Flucht ist zu Ende», hiess es in einem Schreiben des Anwalts Stephan Schultheiss in Paraguay. «Jetzt sind alle glücklich.»