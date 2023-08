William und Kate plötzlich unter Druck – wegen Final der Fussball-WM der Frauen

England träumt wieder von einem Weltmeister-Titel im Fussball – diesmal haben die Frauen die Chance, Geschichte zu schreiben. Am Sonntag, dem 20. August, tritt das Team von Sarina Wiegman gegen Spanien in Sydney an. Wie bereits feststeht, werden Prinz William und Prinzessin Kate nicht live vor Ort sein. Für diese Entscheidung gibt es einiges an Kritik, zumal William der Präsident der englischen Football Association ist.

Der 113. Basejump-Tote in der Schweiz – so gefährlich ist der Extremsport wirklich

Die Schweiz ist das Mekka des Basejumpings und zieht Springer aus aller Welt magisch an. Einige davon bezahlen ihre Leidenschaft mit dem Leben – zuletzt ein Deutscher in Lauterbrunnen.

Ausrüstung nochmals gecheckt. One. Two. Three. Und go! So oder ähnlich klingt es jeweils, bevor ein Basejumper sich nach minutiöser Vorbereitung in die Tiefe stürzt. Weltweit soll es nur rund 2000 Wagemutige geben, die diesen Sport ausüben. Viele von ihnen hat es schon ins Lauterbrunnental gezogen. Mit seinen bis zu 400 Meter hohen Felswänden, dem atemberaubenden Panorama und den über 10 Absprungstellen gilt die Region als Mekka für Basejumper.