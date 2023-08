Prinz William entschuldigt sich nach Kritik in Videobotschaft

Der Thronfolger und Fussballverbandspräsident Englands reist nicht nach Australien. Dass Prinz William damit Kritik auf sich zieht, scheint ihm bewusst zu sein.

Um 12 Uhr an diesem Sonntag erfolgt der Anpfiff. Das Finale der Fussball-WM der Frauen steht an: Spanien gegen England. Die beiden duellieren sich im Accor Stadium von Sydney. Mehr als 80'000 Zuschauer finden darin Platz. Doch wer nicht zu finden sein wird, ist Prinz William. Und das, obwohl der begeisterte Fussballfan nicht nur Repräsentant seines Landes, sondern auch Fussballverbandspräsident Englands ist.

Wird nicht im Stadion sein am Sonntag: Prinz William mit zwei seiner drei Kinder, Charlotte und George. Bild: keystone

Für viele Engländerinnen und Engländer ein Unding. Sie kritisierten den ältesten Sohn von König Charles für sein Fernbleiben. Nun hat er sich dafür entschuldigt, dass er die Engländerinnen beim Finale der Fussball-WM in Australien nicht im Stadion anfeuern wird. Der britische Thronfolger veröffentlichte eine Videobotschaft an die Mannschaft.

«Es tut uns leid, dass wir nicht persönlich anwesend sein können, aber wir sind so stolz auf alles, was ihr erreicht habt», sagte er nun in einem Video, das ihn neben seiner Tochter Charlotte zeigt. «Also geht morgen da raus und habt wirklich Spass.» Prinzessin Charlotte, die einen Fussball auf ihrem Schoss balancierte, wünschte den Spielerinnen viel Glück für das Spiel gegen Spanien am Sonntag.

Premierminister Rishi Sunak wird bei dem Finale ebenfalls nicht im Stadion sitzen. Die britische Regierung wird durch Aussenminister James Cleverly und Kulturministerin Lucy Frazer vertreten sein.

Wird ebenfalls nicht im Stadion sein am Finale: Premierminister Rishi Sunak. Bild: keystone

Einen Grund für sein Fernbleiben nennt Prinz William indes nicht. Der 41-Jährige ist sonst bekannt dafür, gerne und oft bei Fussballspielen live vor Ort zu sein. Vielleicht ist das auch der Grund, warum an seiner Entscheidung so viel Kritik entbrannte. «Würden die Männer spielen, wären sie schon vor Ort», unterstellten ihm Kritiker in den sozialen Medien.

