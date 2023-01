Rollan Roberts kündigt gerade seine Kandidatur für das Amt als US-Präsident an, als neben ihm seine Ehefrau kollabiert. Wegen seiner zögerlichen Reaktion sorgt der Republikaner nun für rote Köpfe.

Was dieser Roboter mit einer Seegurke gemeinsam hat

David Beckham bedankt sich bei einer 102-Jährigen für ihre Treue – und wir so 🥺

Felsbrocken kracht in Haus: Frau fast getroffen

«Phantom Joe» stellt einen Fabelrekord mit 7 Toren in einem NHL-Spiel auf

Von der Zuger Villa in die Monaco-Blockwohnung: Vasellas unglaubwürdige Umzugsgeschichte

So verhinderst du, dass ein Handy das Haus abfackelt (und sparst erst noch)

«Die Ukraine ist nur der Anfang»: Julia Timoschenko sagt, was Putin wirklich antreibt

Dieser Mann erlebt seinen ersten Paragliding-Flug – wir fühlen mit ihm mit 😂

Anfängliche Angst, später Freude, Tränen und zwischenzeitlich sogar Begeisterung – all diese Emotionen erlebte der Influencer Ajibade aus Grossbritannien während seines ersten Gleitschirmfluges in Österreich. Das Erlebnis hielt er in einem Video fest und die Aufnahmen bringen derzeit zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf TikTok zum Lachen.