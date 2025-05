Eisbaden oder Nacktbaden? So verbringen die Ski-Stars ihren Sommer

Video: watson/Emanuella Kälin

Wintersaison vorbei – und jetzt? Der Sommer steht vor der Tür, doch richtig Pause machen? Fehlanzeige! Marco Odermatt verrät, dass das Sommertraining gleich wieder anrollt – auch wenn er sich auf ein paar entspannte Tage am See freut.

Und was läuft sonst so bei unseren Wintersportstars? Wir haben nachgehakt: Welche Sportart finden sie so richtig unsexy – und laufen bei Wendy Holdener & Co. auch im Sommer noch Après-Ski-Hits?

Die Antworten gibt’s hier im Video:



Video: watson/Emanuella Kälin

