Schauspieler Sylvester Stallone war am 3. Dezember zurück in Philadelphia, um den 47. Jahrestag der Originalpremiere seines berühmten Spielfilms «Rocky» zu feiern. Der 3. Dezember wurde in Philadelphia offiziell zum «Rocky Day» erklärt. Die Veranstaltung diente auch als grosse Eröffnungsveranstaltung für den Rocky Shop, der lizenzierte Waren der Marke Stallone verkauft.

Über 260'000 neue Waffenscheine in Israel ++ 15'900 Menschen in Gaza getötet

«It's getting hot in here» – Rockband Velvet Two Stripes im Rüümli

Das Schweizer Trio Velvet Two Stripes veröffentlicht am 6. Oktober 2023 sein viertes Album «No Spell For Moving Water». Die drei St. Galler Musikerinnen verbindet eine 15-jährige Bandgeschichte. Höchste Zeit also, dass sich Sophie, Sara und Franca in unser Rüümli quetschen, um uns mit ihrem Gitarrensound zu bezaubern.