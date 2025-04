Video: watson/Michael Shepherd

So feiern Spanien und Portugal das Ende des Stromausfalls

Nach teilweise mehr als 10 Stunden ohne Strom, konnte der grossflächige Stromausfall in Spanien und Portugal mittlerweile mehrheitlich behoben werden. In der Nacht und in den Morgenstunden arbeiteten die Stromversorger landesweit an der Aufschaltung. Schrittweise ging dann in den Metropolen Quartier für Quartier das Licht wieder an. Die Freude bei den Spaniern und Portugiesen war riesig. In vielen Videos sieht man wie Anwohnende im ganzen Quartier Jubeln als das Licht und die Geräte wieder einschalten.

Die Ursache des Ausfalls ist noch nicht abschliessend geklärt. Portugal spricht von einem «seltenen atmosphärischen Phänomen», währen die spanischen Behörden noch keine Ursache genannt haben.



