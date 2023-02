Dieses Video macht elf Jahre alten Thriller zum Amazon-Bestseller💰

Video: watson/Aya Baalbaki

Dieser Clip macht 11 Jahre altes Buch zum Amazon-Bestsellerđź’°

14 Jahre lang arbeitete Lloyd Devereux Richards nach Feierabend an einem Thriller. Vor 11 Jahren wurde das Buch veröffentlicht – es wurde aber kaum verkauft. Bis seine Tochter ein TikTok-Video drehte, das viral ging: Nun steht »Stone Maiden« in drei Kategorien in den Amazon-Buchcharts.

(aya)

