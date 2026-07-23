Video: watson/nina bürge

Trump macht Wahlkampf in Georgia – viral geht aber ein Zuschauer hinter ihm

Am Mittwoch hat Trump Halt in Georgia gemacht. Im US-Bundesstaat besuchte der US-Präsident eine Highschool in der Stadt Marietta. Dabei fiel vor allem ein Zuschauer hinter ihm auf.

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Bei der Veranstaltung sprach Trump zusammen mit weiteren Parteimitgliedern über verschiedene Themen wie Erschwinglichkeit und Bildung. Auch der Iran-Krieg, Grenzkontrollen oder der Ballsaal im Weissen Haus standen beim Auftritt im Mittelpunkt.

Trump war am Mittwoch in Georgia. Bild: Keystone

Doch das Internet interessierte sich weniger für den Inhalt von Trumps Rede – stattdessen ging ein Zuschauer, der hinter Trump stand, viral.

Dieser imitierte Trump während der Rede immer wieder, machte entsprechende Mimik und ahmte Trumps typische Gestik nach.

Video: watson/nina bürge

Schlüsselrennen in Georgia

Trumps Rede fand im Vorfeld der Zwischenwahlen im November statt. Im Kampf um die Mehrheit im Senat ist dabei Georgia ein Schlüsselstaat.

Die Republikaner hoffen, mit ihrem Kandidaten Mike Collins den amtierenden Demokraten Jon Ossoff aus dem Amt drängen zu können. Ossoff liegt bei aktuellen Umfragen jedoch vorne. (ome)