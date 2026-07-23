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Trump macht Wahlkampf in Georgia – viral geht ein Zuschauer hinter ihm

Video: watson/nina bürge

Trump macht Wahlkampf in Georgia – viral geht aber ein Zuschauer hinter ihm

Am Mittwoch hat Trump Halt in Georgia gemacht. Im US-Bundesstaat besuchte der US-Präsident eine Highschool in der Stadt Marietta. Dabei fiel vor allem ein Zuschauer hinter ihm auf.
23.07.2026, 03:3223.07.2026, 10:25

Bei der Veranstaltung sprach Trump zusammen mit weiteren Parteimitgliedern über verschiedene Themen wie Erschwinglichkeit und Bildung. Auch der Iran-Krieg, Grenzkontrollen oder der Ballsaal im Weissen Haus standen beim Auftritt im Mittelpunkt.

President Donald Trump looks on as Georgia Republican gubernatorial candidate Rick Jackson speaks during a rally at Wheeler High School in Marietta, Ga., Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Erik S. Le ...
Trump war am Mittwoch in Georgia. Bild: Keystone

Doch das Internet interessierte sich weniger für den Inhalt von Trumps Rede – stattdessen ging ein Zuschauer, der hinter Trump stand, viral.

Dieser imitierte Trump während der Rede immer wieder, machte entsprechende Mimik und ahmte Trumps typische Gestik nach.

Video: watson/nina bürge

Schlüsselrennen in Georgia

Trumps Rede fand im Vorfeld der Zwischenwahlen im November statt. Im Kampf um die Mehrheit im Senat ist dabei Georgia ein Schlüsselstaat.

Die Republikaner hoffen, mit ihrem Kandidaten Mike Collins den amtierenden Demokraten Jon Ossoff aus dem Amt drängen zu können. Ossoff liegt bei aktuellen Umfragen jedoch vorne. (ome)

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Quippo
23.07.2026 05:59registriert August 2020
Würde mich nicht wundern, wenn der Mann hinter Gitter landen würde.
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Callao
23.07.2026 05:43registriert April 2020
Womöglich wurden wir gerade Zeuge des Karrierestarts eines stand-up Comedian!
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Heinzbond
23.07.2026 05:21registriert Dezember 2018
das die person nicht entfernt wurde zeugt vom wachsenden desinteresse der "handler" von Trump...oder wachsender Inkompetenz
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