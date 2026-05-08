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Sabeth nimmt an einem Tattoo-Kurs teil

Video: watson/emanuella kälin

Sabeth greift zur Nadel – und alles läuft anders als geplant

08.05.2026, 18:0408.05.2026, 18:04
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Obwohl sie von sich sagt, nicht zeichnen zu können, traut Sabeth es sich trotzdem zu, jemandes anderen Haut permanent zu, äh, verschönern. Schon vor Jahren habe sie sich vorgenommen, sich das Handwerk einfach selbst beizubringen.

Da das nun aber wirklich ein gänzlich unvernünftiger Ansatz wäre, bekommt sie für das Vorhaben heute professionelle Unterstützung in Form von einem Tattoo-Kurs. Dort lernt sie nicht noch die Grundlagen, sondern soll gleich zur Tat schreiten und ein watson-Gspänli zur Schlachtbank auf die Tattoo-Liege führen.

Doch am Ende kommt alles ganz anders als erwartet …

Video: watson/emanuella kälin

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