Video: watson/Sabeth Vela, Lucas Zollinger, Michael Shepherd

Fast 2 Jahre und 13 Behandlungen: So läuft eine Tattooentfernung ab

Unsere Reporterin hat sich vor der Kamera zwei Tattoos entfernen lassen. Das Ganze dauerte fast zwei Jahre – doch funktioniert es auch?

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«Tattoos sind für immer, das weisch, gäll?», diesen Satz haben alle, die sich schon mal ein Tattoo stechen lassen haben, bereits einmal gehört. Dieser Satz stimmt aber bereits seit 1960 nicht mehr. So gibt es seither nämlich die Tattoo-Entfernung mittels Laser. Was damals noch für vernarbte, halb-verschwommene Entfernungen gesorgt hat, kann heute Tattoos vollständig entfernen.

Dabei werden die Farbpigmente in der Haut durch einen Laser zerteilt. Je nach Farbe kommen andere Wellenlängen zum Einsatz, die gezielt Partikel dieser Farbe erhitzen und zerteilen. Dies funktioniert mittlerweile auch für fast alle Farben, einzig Tattoofarben mit viel Titandioxid können schwierig sein, da sie sehr reflektierend sind und somit ein grosser Teil der Energie des Lasers nicht ankommt.

Auch ohne Behandlung arbeitet das Immunsystem in der Haut ständig daran, die Farbpigmente langsam abzubauen, weshalb Tattoos auch mit der Zeit verblassen. Die kleineren Partikel nach der Laserbehandlung lassen sich aber viel schneller abbauen. Das heisst, auch wenn es in Videos aussehen kann, als würde das Tattoo sofort entfernt, geschieht die eigentliche Entfernung vor allem nach der Behandlung.

Die Nachfrage nach Laser-Tattoo-Entfernungen steigt von Jahr zu Jahr. Dies hat vor allem auch damit zu tun, dass sich immer mehr Menschen ein (oder mehrere) Tattoos stechen lassen.



Die Gründe für eine Entfernung sind unterschiedlich. Manche sind einfach verblasst oder verlaufen und sollen lieber ganz weg, als nachgestochen oder durch ein Cover-up überdeckt zu werden. Andere sind emotional aufgeladen und erinnern vielleicht zu sehr an einen schmerzhaften Lebensabschnitt, den man lieber vergessen möchte. Dann gibt es noch solche, die ein Tattoo damals mit 18 einfach zu voreilig gestochen haben und die Entscheidung an sich bereuen.

Auch Sabeth hat sich bereits Motive auf der Haut verewigen lassen, die sie im Nachhinein bereut hat.

Sie hat sich nun selbst einer solchen Behandlung unterzogen. Wie lange es gedauert hat, wie schmerzhaft das Ganze war und ob sie es wieder machen würde, erfährst du im Video:

Video: watson/Sabeth Vela, Lucas Zollinger, Michael Shepherd

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