Sie stahl Rihanna während ihres Super-Bowl-Auftritts die Show

Der Super Bowl, das Finalspiel der nationalen Football-Liga der USA, ist jedes Jahr eines der grössten Sportereignisse der Welt. Nicht nur sportlich ist er ein Spektakel, in der Halftime Show in der Halbzeit treten auch immer grosse Musikstars auf – dieses Jahr unter anderem Rihanna. Doch es gab da noch jemanden, der sogar ihr die Show stahl:

Justina Miles – wie die Zeichensprache-Dolmetscherin heisst – ist dabei kein ganz unbeschriebenes Blatt. Auf TikTok ging die 20-Jährige schon einmal viral. 2020 hatte die schwerhörige Studentin aus Philadelphia bei einer Dance Challenge teilgenommen, das Video ging durch die Decke.

Jetzt hat sie als erste schwarze, taube Frau an einer Super-Bowl-Show gebärdet. Und sie scheint ihren Job gut gemacht zu haben, im Internet ist man in den Kommentarspalten voll des Lobes. Ihre Bühnenpräsenz sei – obwohl sie nicht einmal auf der eigentlichen Bühne war – besser gewesen, als die von Rihanna selbst, finden einige Userinnen und User in den sozialen Medien, wo die Videos ihres Auftritts millionenfach angeschaut werden. (lzo)

