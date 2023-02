Das sind die 5 besten Werbungen des Super Bowls 2023

In der Nacht auf den Montag duellieren sich die Kansas City Chiefs mit den Philadelphia Eagles um den Titel der NFL. Für die Werbebranche ist der Ausgang des Sportevents grundsätzlich egal, wichtig ist nur, dass die Zuschauer weiterhin vor den Fernsehern sitzen und live mitschauen.

Und besonders in den USA – aber auch in anderen Ländern – machen sie das in Massen. Weltweit sollen es laut verschiedenen Quellen etwa 800 Millionen sein. Die Werbeplätze zu dieser Sendezeit sind also äusserst begehrt und die Werbetreibenden versuchen sich hier seit Jahren gegenseitig zu übertreffen. Was dabei rauskommt? Schau selbst:

Das passiert den Besten

Wir kennen es alle: Da willst du unbedingt diesen letzten Chip, aber der Preis ist hoch.

Video: watson

Ich weiss nicht mehr, was ich denken soll

Pepsi macht sich über Werbung im Allgemeinen lustig, in einer Werbung – und das auf eine höchst amüsante Art.

Video: watson

Snoop Dogg macht Werbung für Skechers

Es muss nicht immer Nike oder Adidas sein, auch Skechers sind cool. Das versucht uns wenigstens Snoop Dogg zu verklickern.

Video: watson

Du bist kein Rockstar

Immer diese Übertreibungen! In dieser Werbung reden echte Rockstars endlich Tacheles.

Video: watson

Netflix als Werbung

Produktplatzierungen funktionieren (meist) subtil – nicht so in diesem Fall.

Video: watson

(leo)