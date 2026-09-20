Ukrainische Drohnen attackieren Moskau auch am letzten Wahltag

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Drohnenangriffe auf Moskau am letzten Wahltag – das ist passiert

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Am letzten Tag der russischen Parlamentswahl ist Moskau erneut Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Gleichzeitig endet die dreitägige Abstimmung über die Staatsduma. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

1. Moskau meldet massiven Drohnenangriff

Seit dem Vortag sollen nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin rund 1600 Drohnen abgewehrt worden, davon etwa 450 auf dem Weg zur Hauptstadt. Allein seit Mitternacht sollen mehr als 150 Drohnen abgefangen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Sobjanin.

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Sobjanin sprach vom «massivsten Angriff feindlicher Drohnen auf Moskau» und warf der Ukraine vor, die Parlamentswahl sabotieren zu wollen. Nach seinen Angaben sollen die Angriffe jedoch abgewehrt worden.

Einige Drohnen beziehungsweise Trümmerteile sollen auf das Gelände einer Ölraffinerie gelangt sein. Eine Drohne stürzte laut Sobjanin ausserdem auf ein Wohnhaus. Tote hat es in Moskau keine gegeben. Aber es kam zu Einschränkungen an allen vier Moskauer Flughäfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte Angriffe auf die Region Moskau. Eines der wichtigsten Unternehmen der russischen Ölindustrie und eine Logistikanlage seien getroffen worden, teilte er in den sozialen Medien mit. Er schrieb auch von einem Angriff auf ein Unternehmen in der Region Woronesch und forderte Russland auf, seinen Krieg zu beenden.

2. Tote und Verletzte im Moskauer Umland

Auch aus dem Moskauer Umland wurden Schäden gemeldet. Gouverneur Andrej Worobjow sprach von zwei Toten und 20 Verletzten infolge verschiedener Drohnenangriffe.

Mehrere Brände seien ausgebrochen, Wohnhäuser beschädigt und Hunderte Menschen evakuiert worden, teilte Worobjow mit.

3. Am Sonntag endet die Parlamentswahl

Parallel zu den Angriffen geht die dreitägige Wahl zur russischen Staatsduma am Sonntag zu Ende. Nach dem Ausschluss oppositioneller Kräfte treten zehn Parteien an, die als kremlnah gelten. Die Wahl findet damit unter Bedingungen statt, die von Kritikern als nicht frei und nicht demokratisch bezeichnet werden.

Die Wahlen in Russland dauern drei Tage und enden am Sonntag. Bild: keystone

Unabhängige Wahlbeobachter meldeten bereits Manipulationsversuche und andere Verstösse gegen Wahlregeln.

4. Auch in besetzten Gebieten wird gewählt

Die Abstimmung findet gegen den Willen der Ukraine auch in den von Russland kontrollierten Teilen der ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson statt.

Auch auf der 2014 von Russland annektierten Krim wird abgestimmt. Die internationale Gemeinschaft betrachtet die Durchführung russischer Wahlen in den besetzten ukrainischen Gebieten als Verstoss gegen das Völkerrecht.

5. Die Ukraine setzt auf Drohnen

Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen die Ukraine. Neben Bodentruppen setzt die russische Armee unter anderem Raketen, Gleitbomben und Drohnen gegen ukrainische Städte ein.

Ein ukrainischer Soldat bereitet eine Drohne vor. (Archivbild) Bild: keystone

Die Ukraine nutzt für Gegenangriffe auf russisches Gebiet insbesondere Drohnen, die vergleichsweise günstig und schnell produziert werden können. (sda/dpa/dab/lyn)