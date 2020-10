Videos

Periode: Diese Künstlerin malt mit Menstruationsblut



«Schämt euch nicht für eure Menstruation» – diese Künstlerin malt mit Menstruationsblut

Was aussieht wie Wasserfarbe ist in Wahrheit Menstruationsblut. Die Instagramerin Jasmine Alicia Carter malt mit ihrem eigenen Menstruationsblut grosse Mandalas – aber nicht nur.

Wenn Frau ihre Tage hat, versucht sie es so gut wie möglich aufzufangen, um es dann wegzuspülen. Nicht so die Instagrammerin Jasmine Alicia Carter. Sie sammelt das Blut und malt damit grosse Mandalas. So möchte sie andere Frauen ermutigen, ihre Körper zu lieben und sich nicht für ihre Menstruation zu schämen. Aber nicht nur zum Malen, die 29-Jährige verwendet ihr Menstruationsblut auch als Gesichtsmaske oder Pflanzendünger.

