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Granit Xhaka vor dem WM-Start: «Ich will mit der Nati Geschichte schreiben»

Der Startpfiff zur WM 2026 ist gefallen. Ab heute gilt es dann auch ernst für die Schweizer Nationalmannschaft. Kurz vor dem Start des Turniers konnten wir Captain Granit Xhaka einige Fragen stellen.

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In den vergangenen Wochen war es alles andere als ruhig um den Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft. Nachdem sich der 33-Jährige mit dem Aufsteiger Sunderland für die Europa League qualifiziert hatte, ging auch schon die Promo für den Kurzfilm Socceritos los. Gleich darauf schlug Xhaka im Nati-Camp in St. Gallen auf und nun steht das erste Spiel gegen Katar in San Francisco an.

Zwischen all diesen Terminen hatte auch watson ganz kurz Zeit, ihm einige Fragen zu stellen. Im Interview erzählt Granit Xhaka worauf er sich beim Turnier am meisten freut, wer sein bester Freund in der Nati ist, und ob es seine letzte Weltmeisterschaft sein wird.

Zudem befragen wir den Nati-Captain nach seinem Erfolg auf Klub-Niveau: Meister mit Leverkusen, Premier-League-Aufsteiger in die Europa League geführt. Gibt es ein Geheimrezept, dass Xhaka immer dort landet, wo es dann ein Fussballmärchen gibt? Im Video erfährst du die Antwort.

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