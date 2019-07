Videos

Wein und Weinen an der Fête des Vignerons

«Wein doch!» – das Format, in dem sich Leute betrinken und ihr Leid von der Seele reden dürfen. Diese Woche waren wir an der Fête des Vignerons in Vevey und haben die Romands überzeugt, ihren Frust loszulassen.

Video: watson/Camille Kündig, Emily Engkent

