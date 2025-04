Nach 38 Sekunden gewinnt Brian seinen ersten Boxkampf. Video: watson

Der Kampf dauerte 38 Sekunden – Ex-Häftling Brian schlägt Gegner K.o.

Erst liess Brian Keller das Publikum und seinen Gegner eine Viertelstunde warten, weil er sich die Hand auf Anweisung des Arztes noch einmal neu bandagieren musste – er hatte die Bandagen zu fest angelegt und sich so das Blut abgeschnürt. Dann ging aber alles ganz schnell: Keller legte los wie die Feuerwehr und liess mehrere Schläge auf den Franzosen Claude Wilfried einprasseln.

Mit der linken Faust schlug der Ex-Häftling seinem Gegner aufs Ohr und schickte Wilfried so in die Seile. Der Ringrichter zählte den 32-Jährigen sofort an und erklärte den Kampf bereits nach 38 Sekunden für beendet. Brian Keller siegte nach K.o. und feierte so ein erfolgreiches Debüt auf Amateurniveau. Für Profikämpfe bräuchte er eine Lizenz vom Schweizer Dachverband Swiss Boxing. Für diese muss er sich aber erst in Amateurkämpfen bewähren, wie der Präsident der Ethikkommission des Verbandes, Fabian Guggenheim, im Vorfeld erklärte.

Brian Keller feiert seinen Sieg. Bild: keystone

Keller konzentriert sich seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis im November 2023 auf seine Karriere als Boxer. Der 29-Jährige hat auch schon den nächsten Kampf geplant. In drei Wochen trifft er am 17. Mai in Bielefeld auf den deutschen Rapper Sinan-G – auch er hat eine Gefängnis-Vergangenheit. (nih)

