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Was liebst du an Zürich?

Unter allen Schweizer Städten gilt Zürich am ehesten als Metropole. Wir wollten wissen, was ihr von der helvetischen Grossstadt haltet.

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Menschen haben viele Meinungen zu Zürich, das ist auch gut so. Sie finden die Stadt international, jung, studentisch, schön, hässlich, sauber, snobby, modern, traditionell, zünftig, weltoffen, verschlossen, schnelllebig, lebenswert, teuer, stilvoll, schicki-micki, rave-begeistert, unnahbar, überheblich, alternativ, velo-affin, pittoresk. Viele lieben Zürich auch genau dafür, dass es so vielseitig und divers ist.

Die Stadt landet regelmässig im Ranking zu den lebenswertesten Städten der Welt in den Top 10. (Okay, aber sie gehört auch zu den teuersten Städten der Welt.)

Wir wollten von Passantinnen und Passanten im Kreis 5 wissen, was sie an unserem «Urban Hub» besonders schätzen. Im Video hörst du die Antworten:

Video: watson/michelle claus

Keine Sorge, nächstes Mal fragen wir in Basel, Bern oder auf dem Land. Dort, wo Menschen nicht so voreingenommen sind 😉

Was unternimmst du am liebsten in Zürich? Was schätzt du besonders? Schreib es uns in die Kommentare.

Es folgt eine Werbung von: Sponsored Video mit Wingo Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Wingo entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Dinge, die einfach funktionieren sollten Nicht alles im Alltag muss kompliziert sein. Gerade Dinge wie Mobile, Internet oder TV sollten einfach laufen. Ganz ohne Umwege. Genau dafür steht Wingo: flexible Abos ohne Mindestvertragsdauer, viel Roaming für unterwegs und zuverlässiger Empfang im Swisscom Netz. Alles digital, unkompliziert und jetzt auch im neuen Look. Wingo – weil’s einfach geht.

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Zürichs Entwicklung zur Grossstadt

1 / 33 Zürichs Entwicklung zur Grossstadt Badenerstrasse, Aquarell von H. Frey, 1827. quelle: baugeschichtliches archiv der stadt zürich

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