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Das ist das Beste in Zürich

Video: watson/michelle claus

Was liebst du an Zürich?

Unter allen Schweizer Städten gilt Zürich am ehesten als Metropole. Wir wollten wissen, was ihr von der helvetischen Grossstadt haltet.
04.06.2026, 11:0604.06.2026, 11:16
Michelle Claus
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Mara Widmer
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Menschen haben viele Meinungen zu Zürich, das ist auch gut so. Sie finden die Stadt international, jung, studentisch, schön, hässlich, sauber, snobby, modern, traditionell, zünftig, weltoffen, verschlossen, schnelllebig, lebenswert, teuer, stilvoll, schicki-micki, rave-begeistert, unnahbar, überheblich, alternativ, velo-affin, pittoresk. Viele lieben Zürich auch genau dafür, dass es so vielseitig und divers ist.

Die Stadt landet regelmässig im Ranking zu den lebenswertesten Städten der Welt in den Top 10. (Okay, aber sie gehört auch zu den teuersten Städten der Welt.)

Wir wollten von Passantinnen und Passanten im Kreis 5 wissen, was sie an unserem «Urban Hub» besonders schätzen. Im Video hörst du die Antworten:

Video: watson/michelle claus

Keine Sorge, nächstes Mal fragen wir in Basel, Bern oder auf dem Land. Dort, wo Menschen nicht so voreingenommen sind 😉

Was unternimmst du am liebsten in Zürich? Was schätzt du besonders? Schreib es uns in die Kommentare.
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Zürichs Entwicklung zur Grossstadt

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Zürichs Entwicklung zur Grossstadt

Badenerstrasse, Aquarell von H. Frey, 1827.
quelle: baugeschichtliches archiv der stadt zürich
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