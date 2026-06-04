Was liebst du an Zürich?
Menschen haben viele Meinungen zu Zürich, das ist auch gut so. Sie finden die Stadt international, jung, studentisch, schön, hässlich, sauber, snobby, modern, traditionell, zünftig, weltoffen, verschlossen, schnelllebig, lebenswert, teuer, stilvoll, schicki-micki, rave-begeistert, unnahbar, überheblich, alternativ, velo-affin, pittoresk. Viele lieben Zürich auch genau dafür, dass es so vielseitig und divers ist.
Die Stadt landet regelmässig im Ranking zu den lebenswertesten Städten der Welt in den Top 10. (Okay, aber sie gehört auch zu den teuersten Städten der Welt.)
Wir wollten von Passantinnen und Passanten im Kreis 5 wissen, was sie an unserem «Urban Hub» besonders schätzen. Im Video hörst du die Antworten:
Keine Sorge, nächstes Mal fragen wir in Basel, Bern oder auf dem Land. Dort, wo Menschen nicht so voreingenommen sind 😉
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