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Naturmobil bringt Biodiversität und Vogelschutz in Zürcher Gemeinden

Neues Naturzentrum geht auf Tour – und bringt Biodiversität in Zürcher Gemeinden

18.05.2026, 11:4618.05.2026, 11:46

In Zürich entsteht ein neues Naturzentrum – vorerst auf Rädern. Die Voliere-Gesellschaft Zürich und der Zürcher Tierschutz schicken ab sofort ein «Naturmobil» durch den Kanton.

Das neue Naturmobil.
Das neue Naturmobil. bild: zvg

Damit wollen sie Biodiversität und Vogelschutz direkt in die Quartiere und Gemeinden bringen. Die Idee dahinter ist, Natur und Tierschutz nicht nur zu erklären, sondern erlebbar zu machen. Auf dem Programm stehen Workshops, Exkursionen, Führungen und Beratungen rund um urbane Natur.

Denn die Biodiversität in der Schweiz steht unter Druck: Rund ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten sowie mehr als 40 Prozent der Lebensräume gelten als gefährdet, wie es in der Mitteilung heisst. Gerade in Städten, Agglomerationen und Dörfern sehen die Fachleute grosses Potenzial, um Natur im Siedlungsraum zu fördern. Dazu gehören etwa begrünte Dächer und Fassaden oder die Entsiegelung von betonierten Flächen. «Wir wollen wissenschaftlich fundiert, aber praxisnah die Faszination für die Vielfalt der Natur vor der Haustür wecken und aufzeigen, wie jeder selbst aktiv werden kann», sagt Leandra Pörtner, Leiterin des Naturzentrum Zürich.

Erste Haltestellen

Das Naturmobil ist eine Übergangslösung im Prozess der Weiterentwicklung des denkmalgeschützten Volieren-Pavillons zu einem modernen Naturzentrum mit Lern- und Erlebnisangeboten. Bis die Pläne umgesetzt sind, ist das mobile Naturzentrum im Kanton Zürich unterwegs.

Die Tour startet am 18. Mai im Gemeinschaftszentrum Bachwiesen. Die nächsten Stationen liegen in den Gemeinden Buchegg, Zumikon und Oberglatt. Das Naturmobil wird jeweils ein bis zwei Monate an einem Standort pausieren. Weitere Infos findest du hier. (cst)

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