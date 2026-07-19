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Humanoide Roboter prügeln sich im Ring

Video: watson/Elena Maria Müller

Hier prügeln sich humanoide Roboter im Ring

19.07.2026, 04:2219.07.2026, 04:30

Die weltweit erste Kampfliga für humanoide Roboter wurde am Donnerstag, 16. Juli 2026 in der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen ins Leben gerufen. Diese zog über 200 Teams aus Ländern wie China, den Vereinigten Staaten und Singapur an.

Die Veranstaltung, offiziell als Ultimate Robot Knockout Legend (URKL) benannt, lässt humanoide Roboter in einem Acht‑Ring kämpfen. Für das Finale qualifizierten sich 32 Teams, die um den Meisterschaftsgürtel und Preisgelder im Wert von insgesamt 10 Millionen Yuan (ca. 1,19 Millionen Schweizer Franken) kämpften.

Alle Teams treten mit dem standardisierten, lebensgrossen Humanoid-Roboter EngineAI T800 an. Eine Jury bewertet dabei zentrale Leistungsbereiche, darunter Bewegungskontrolle, Balance-Algorithmen, Wahrnehmung und Entscheidungsfindung, Antriebssysteme sowie Strukturschutz.

Gemäss Zhao Tongyang, Gründer und CEO des in Shenzhen ansässigen Unternehmens EngineAI, sind die Roboter und die dahinterstehende Intelligenz nicht nur darauf ausgelegt, physischen Stössen standzuhalten, sondern auch unter Druck funktionsfähig zu bleiben. Durch diesen Wettbewerb können Daten gesammelt und die Roboter optimiert werden, um sie alltagstauglich zu machen. (emm, reuters)

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