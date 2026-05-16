Euphorische Fans nach dem Schweizer Eishockey-WM-Auftakt: «Von Anfang an Gänsehaut»
Der Auftakt ist geglückt: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat der Heim-Weltmeisterschaft einen gelungenen Start hingelegt und konnte die Titelverteidiger und Olympiasieger aus den USA mit 3:1 besiegen.
TeleZüri war vor Ort und hat nach dem Spiel vor der Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten mit euphorischen Schweizer Fans gesprochen:
Das nächste Spiel der Schweiz steht bereits heute Abend auf dem Programm. Um 20.20 Uhr trifft die Schweizer Nationalmannschaft – wieder in der Swiss Life Arena in Altstetten – auf Lettland.
Aus rein statistischer Sicht sieht es für die Schweizer gut aus: Von den letzten 30 Spielen gegen Lettland konnte die Schweiz 23 für sich entscheiden. Die Schweizer haben dabei auch fast doppelt so viele Tore geschossen wie die Letten.
Einer der Schweizer Fans wagte gegenüber TeleZüri eine Analyse:
(lzo)
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