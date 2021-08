Videos

Atlantik New York: Haie fressen sich an riesiger Fischpopulation satt



Spektakuläre Drohnenaufnahmen: Haie fressen sich an riesiger Fischpopulation satt

Diese Drohnenaufnahmen von der Atlantikküste oberhalb von New York zeigen eine riesige Fischpopulation, die von Haien gefressen wird. Es sei ungewöhnlich, dass sich diese Schwarzspitzenhaie so weit nördlich aufhalten, so Meeresforscher*innen. Die Haie leben gewöhnlich weiter südlich. Grund könnte der Klimawandel sein.

So sieht es aus:

(aya)

