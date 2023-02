Video: watson/Lucas Zollinger

Studie zeigt, wie schlau Papageien wirklich sind

Ein Forschungsteam der Universität Wien hat in einer Versuchsreihe festgestellt, dass Kakadus erstaunliche kognitive Fähigkeiten an den Tag legen – sogar vergleichbar mit Schimpansen.

In den Goffin Labs der Veterinärmedizinischen Universität Wien wird die Kognition von klugen Vögeln wie Papageien untersucht. In einer Reihe von Experimenten hat ein Team um den Biologen Antonio J. Osuna-Mascaró untersucht, inwiefern Goffinkakadus Werkzeuge einsetzen oder sogar kombinieren, um Probleme zu lösen. Sie haben Erstaunliches entdeckt.

So schlau wie Schimpansen

Im Versuch mussten die Vögel eine Cashewnuss erreichen. Diese war jedoch in einer mit einem Loch versehenen Plexiglasbox verstaut. Zusätzlich war zwischen Loch und Nuss noch eine Folienmembran angebracht. Um an die Nuss zu kommen, mussten die Kakadus sie also irgendwie rausfischen, zusätzlich aber auch noch das Hindernis «Membran» überwinden.

Dafür hatten sie zwei Werkzeuge zur Verfügung: ein spitzes, kurzes Holzstäbchen und einen längeren, dafür weichen Strohhalm. Um das Ziel zu erreichen, mussten sie beides kombinieren. Mit dem Holz ein Loch in die Folie stechen und dann mit dem Strohhalm nach der Cashewnuss fischen. Und tatsächlich: Es gelang den Vögeln.

Mehrere Werkzeuge zu kombinieren, um ein Problem zu lösen, dieses Verhalten kennt man aus der Tierwelt bisher nur vom Schimpansen. Dass auch Goffinkakadus dies erlernen können, ist also eine kleine Sensation. (lzo)

