Die Pille für den Mann in ersten Tests an Mäusen ein Erfolg

Auch für Phillipp Quaas vom Universitätsspital Basel ist klar: «Dieser Ansatz hat Potenzial», sagte der an der Studie nicht beteiligte Arzt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Für eine Zulassung dieses Wirkstoffs als Medikament braucht es aber noch mehr Informationen.» Insbesondere müssten Studien an Menschen durchgeführt werden. Bis zu einer allfälligen Zulassung dauere es mindestens noch fünf bis zehn Jahre. (aeg/sda)

Die Forscherinnen und Forscher aus den USA testeten das Präparat an Mäusen. Nach der Einnahme waren die männlichen Mäuse für zwei Stunden unfruchtbar, wie die am Dienstag im renommierten Fachblatt «Nature Communications» publizierte Studie zeigt. Nach 24 Stunden war die Fruchtbarkeit der Männchen wieder auf einem normalen Niveau. Nebenwirkungen gab es keine.

Eine nicht-hormonelle Verhütungspille für Männer zeigt in einer Studie an Mäusen vielversprechende Resultate. Die Substanz kann laut Forschern bei Bedarf jeweils kurz vor dem Sex eingenommen werden. Der Weg dahin ist laut einem Schweizer Experten allerdings noch weit.

Bierbrau­er mit ETH-Doktortitel

Fritz Schoellhorn war erfolgreicher Unternehmer, Bierbrauer und Besitzer der Winterthurer Brauerei Haldengut. Für seine technischen und wissenschaftlichen Leistungen erhielt er sogar einen Ehrendoktor der ETH Zürich.

Als Fritz Schoellhorn am 2. Februar 1933 starb, war er weit mehr als ein lokaler Bierbrauer. In einem Nachruf in der NZZ vom 5. Februar jenes Jahres wird er gewürdigt – da ist von ihm als einem «erfolgreichen Industriellen, verdienten Förderer der Wissenschaften, glänzenden Organisator, Mehrer des Ansehens des Schweizerischen Brau­gewerbes, gerechten Arbeitgeber» die Rede.