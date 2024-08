Ein Mensch vor dem Logo der SIX Group. Bild: KEYSTONE

Aktienmärkte starten weiteren Erholungsversuch – SMI leicht im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch zusammen mit den weiteren europäischen Börsen zu einem weiteren Erholungsversuch angesetzt. Nach den weltweiten Verwerfungen an den Finanzmärkten sei wieder etwas Ruhe eingekehrt, meinen Börsianer. Die Stimmung bleibe aber nervös und die Lage fragil.

Die Anleger hätten sowohl in den USA als auch am Morgen in Japan wieder bei Aktien zugegriffen und die japanische Notenbank habe zusätzlich die Gemüter beruhigt, hiess es. Gewisse Gegenbewegungen nach einem solchen Crash seien normal und nicht zwingend ein Zeichen für eine Rückkehr zur Normalität, hiess es jedoch einschränkend.

Die Risikofaktoren wie die Geopolitik oder die US-Wahlen im November hätten auch weiterhin Bestand, so Händler. Daher sei es gut möglich, dass einige Marktteilnehmer Erholungen zum Abbau ihrer Positionen nutzen würden. Die kommenden Tage dürften also volatil bleiben.

SMI leicht im Plus

Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 10 Uhr um 1,1 Prozent höher bei 11'631 Punkten. Dabei notieren alle Bluechip-Titel im Plus mit Ausnahme der leicht nachgebenden Swisscom-Aktien (-0,1 Prozent).

Auch an den anderen europäischen Börsenplätzen geht es aufwärts: Der deutsche Leitindex Dax legt 0,5 Prozent zu, der französische CAC 40 steigt 0,7 Prozent und der britische FTSE 100 gewinnt 0,8 Prozent.

Der in den vergangenen Tagen als «sicherer Hafen» gesuchte Franken schwächt sich dagegen zu den wichtigen Währungen wieder etwas ab: Der Euro wird zu 0,9357 Franken und damit fast einen halben Rappen teurer gehandelt als noch am Dienstagnachmittag. Der US-Dollar notiert mit 0,8564 ebenfalls fester als noch am Vortag. (awp/sda)