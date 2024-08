Japans Börse mit stärkstem Anstieg seit 2008 – beflügelt das auch Schweizer Aktien?

Nach dem historischen Börsen-Crash in Japan am Montag überraschte der Nikkei-Index am Dienstag mit einer Aufholjagd. Gespannt wartet man nun darauf, wie sich das auf Europa und die Schweiz auswirkt.

Die letzte Börsenwoche hatte überraschend schlecht geendet. Und die aktuelle hat am Montag noch schlechter begonnen. In Japan ist der Nikkei zum Wochenstart um bis zu 12 Prozent in die Tiefe gesackt nach einem Minus von deutlich über 5 Prozent am Freitag. Damit erlebte Japan den grössten Nikkei-Absturz seit dem «Schwarzen Montag 1987».

Der Nikkei erholte sich am Dienstagmorgen. Bild: keystone

Doch am Dienstag deuten erste Meldungen aus Japan darauf hin: Die Zeichen stehen auf Erholung. An der Aktienbörse in Tokio jedenfalls holt der Nikkei-Index für 225 führende Werte nach dem massiven Kursverlust zum Wochenauftakt wieder auf. Das Kursbarometer verbuchte einen kräftigen Aufschlag von 2957,90 Punkten oder 9,4 Prozent beim Zwischenstand von 34.416,32 Zählern. Das ist der grösste Tagesgewinn seit Oktober 2008.

«Ein riesiger Sturz, dann ein riesiger Sprung nach oben: Niemand hat erwartet, dass der Markt derart verrückt spielt», zitierte die «Financial Times» am Dienstagmorgen Takeo Kamal, den Chef von CLSA in Tokio. Er betonte, die Unsicherheit bleibe hoch - insbesondere darüber, ob die japanische Zentralbank dieses Jahr die Zinsen noch einmal erhöhe.

Am Montag war der Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen, in der Folge kam es auch an Börsenstandorten in anderen Ländern zu dramatischen Kursverlusten. Der zuletzt deutliche Anstieg der Landeswährung Yen - infolge der Zinserhöhung - hatte die Kurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen stark belastet. Inzwischen hat sich die Stimmung angesichts einer drauf folgenden Abschwächung des Yen laut Händlern jedoch gebessert.

Wie reagieren die Börsen in der Schweiz und Europa?

Als Folge des Kurssturzes in Japan beendeten am Montag auch die Börsen in der Schweiz und in Europa sowie später jene in den USA den Handelstag durchwegs im negativen Bereich. Konkret schloss der Swiss Market Index am Montagabend 2,8 Prozentpunkte im Minus (bei 332,27 Punkten). Der deutsche DAX-Index schloss 1,8 Prozentpunkte im Minus. In der Nacht auf Dienstag schloss schliesslich auch der US-Leitindex Dow Jones 2,6 Prozentpunkte im Minus.

Entsprechend sind nach ersten Anzeichen auf Erholung aus Japan am Dienstag nicht nur Händler in Fernost gespannt darauf, wie die Börsen in der Schweiz und Europa eröffnen werden. In Zürich startet der Handel um 9 Uhr. Erste vorbörsliche Werte deuten darauf, dass auch die Schweizer Börse zumindest leicht im Plus eröffnen dürfte. Später im Verlauf des Tages werden sich die Augen dann auf die US-Börsen richten. (dpa/sat)