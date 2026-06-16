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Chinas Automarkt schwächelt – VW sieht keine schnelle Wende

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Chians Automarkt steht unter Druck.Bild: keystone

Chinas Automarkt schwächelt – VW sieht keine schnelle Wende

16.06.2026, 03:3616.06.2026, 03:36

Volkswagen blickt für den Rest des Jahres gedämpft auf die Entwicklung des chinesischen Fahrzeugmarktes. «Der chinesische Automobilmarkt steht unter zunehmendem Druck», teilte der Volkswagen-Konzern in Peking mit.

Zudem sei nicht zu erwarten, dass sich der Markt im Jahresverlauf erhole und Verluste wieder aufgeholt werden könnten. Die Wolfsburger rechnen damit, dass der Gesamtmarkt für Neufahrzeuge auf unter 21 Millionen Fahrzeuge zurückgehen wird. «Die Volkswagen Group China kann sich diesem Trend nicht entziehen. Wir passen unsere Pläne entsprechend an», erklärte Deutschlands grösster Autobauer. Weitere Details zu den Anpassungen wurden nicht genannt.

Zuvor hatte Chinas Verband für Personenkraftwagen (CPCA) für die ersten fünf Monate dieses Jahres einen Absatzrückgang von 19,5 Prozent verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum vermeldet. Als Gründe für die Marktentwicklung führte Volkswagen Änderungen in der Förder- und Steuerpolitik, steigende Kraftstoffpreise und den anhaltenden Preiswettbewerb an, die das Verbrauchervertrauen beeinflusst und die Gesamtnachfrage belastet hätten.

Parallel gibt sich der Konzern optimistisch. «Unsere Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen wachsen weiterhin stetig», teilte das Unternehmen mit, das an diesem Donnerstag zur Hauptversammlung lädt. Mit strategischen Neuausrichtungen und einer Modelloffensive für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sei man für das «herausfordernde Marktumfeld gut aufgestellt», hiess es weiter. (sda/dpa)

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