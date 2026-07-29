Bei Analysten und Ökonomen wächst die Zuversicht wieder

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Die Erwartungen von Analysten und Ökonomen zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz haben sich im Juli klar erholt. Dabei erwarten sie im laufenden Jahr zwar ein Wachstum unter dem Trend, aber eine Beschleunigung für 2027.

Der UBS-CFA-Indikator stieg im Juli auf +10, Punkte nach -25,0 Punkten im Juni, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. Die Grossbank erstellt den Indikator, der auf einer Umfrage unter Experten basiert, jeden Monat zusammen mit der CFA Society Switzerland.

Damit kehrte der Indikator zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten im Februar wieder in den positiven Bereich zurück. Bemerkenswert dabei ist die Tatsache, dass die geopolitischen Spannungen und Ölpreise in dieser Zeit weiter zugenommen haben.

Geändertes Stimmungsbild

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, hat sich das Stimmungsbild bei den Befragten vor allem mit Blick auf den Ölpreis zuletzt gewandelt. Während in den Vormonaten noch die Erwartungen sinkender Ölpreise überwogen, erreichte der Anteil der Analystinnen und Analysten, die von steigenden Ölpreisen ausgehen, im Juli den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Damit halten sich die Erwartungen an steigende und fallende Ölpreise inzwischen die Waage.

Auch bei beim kurzfristigen Inflationsausblick halten sich mittlerweile die Einschätzungen für eine höhere bzw. tiefere Inflationsrate die Waage.

Trotz dieses Gegenwinds beurteilen die Analysten die wirtschaftlichen Aussichten für die Schweiz in den kommenden sechs Monaten weniger pessimistisch. Drei von vier Teilnehmern erwarten laut Communiqué unveränderte wirtschaftliche Bedingungen, während rund jeder Sechste mit einer Verbesserung rechnet – so optimistisch waren die Befragten zuletzt im Februar.

Die Umfrage wurde zwischen dem 16. und dem 23. Juli durchgeführt, wobei sich 30 Experten beteiligten. (hkl/sda/awp)