«Enttäuschender Start für Spanien, das sich gegen Kap Verde nicht durchsetzen konnte. La Roja, die das Spiel dominierte und es unermüdlich versuchte, kam bei ihrem WM-Debüt ins Stocken und schaffte es nicht, Vozinha, den MVP des Spiels, zu überwinden. Lamine Yamal kam in der zweiten Halbzeit zur Rettung, doch es reichte nicht aus, um das Spiel wieder in Gang zu bringen.»