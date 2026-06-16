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WM 2026: Spaniens Medien mit viel Kritik nach Remis gegen Kap Verde

Spain&#039;s Lamine Yamal (19) controls the ball against Cape Verde&#039;s Willy Semedo (17) during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. ( ...
Auch Superstar Lamine Yamal blieb gegen Kap Verde wirkungslos.Bild: keystone

«Desaster»: Spaniens Medien vernichten die «Furia Roja» nach Kap-Verde-Blamage

Spanien lässt sehr überraschend Federn beim WM-Auftakt gegen Kap Verde: Die Medien im Land des einen grossen WM-Favoriten sind gar nicht glücklich darüber. In anderen Ländern überwiegt das Erstaunen über eine der grössten Sensationen der jüngeren WM-Geschichte.
16.06.2026, 02:2816.06.2026, 03:01
Ein Artikel von
t-online

Spanien

Marca

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«Ein Desaster zum Auftakt. Die spanische Nationalmannschaft, nicht wiederzuerkennen, ohne Fussball, Ideen und Mittel, ist nicht in der Lage, gegen Kap Verde zu gewinnen, das zum Protagonisten eines Wunders wird.»

AS

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«Spanien versagt bei seinem WM-Auftakt gegen Kap Verde. Nicht einmal der Einsatz von Lamine konnte den schlechten Eindruck in Atlanta wettmachen.»

Mundo Deportivo

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«Alarmstufe Rot»
«Enttäuschender Start für Spanien, das sich gegen Kap Verde nicht durchsetzen konnte. La Roja, die das Spiel dominierte und es unermüdlich versuchte, kam bei ihrem WM-Debüt ins Stocken und schaffte es nicht, Vozinha, den MVP des Spiels, zu überwinden. Lamine Yamal kam in der zweiten Halbzeit zur Rettung, doch es reichte nicht aus, um das Spiel wieder in Gang zu bringen.»

El País

«Kap Verde lässt Spaniens Hoffnungen platzen. Die Mannschaft von Luis de la Fuente, einer der grossen Favoriten des Turniers, schafft es nicht, den Widerstand des afrikanischen Debütanten zu überwinden – in einem für La Roja trotz der Rückkehr von Lamine glanzlosen Spiel.»

El Mundo

«Ein katastrophales Spanien startet mit einem traurigen, torlosen Unentschieden gegen Kap Verde in die WM. Die Mannschaft von Luis de la Fuente, die 20 Minuten vor Schluss auf Lamine zurückgreifen musste, lieferte gegen einen deutlich unterlegenen Gegner eine ideenlose Vorstellung ab.»

Sport

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Bild: front pages
«Was für ein Reinfall!»
«Spanien enttäuscht bei seinem WM-Auftakt gegen Kap Verde. Der Mannschaft fehlte es an allem, vor allem an Spielfluss und Treffsicherheit.»

Der watson-Spielbericht:

Kap Verde bejubelt das 0:0 wie einen Sieg – Spanien blamiert sich zum WM-Auftakt

Kap Verde

Expresso das Ilhas

«Vozinha errichtet eine Mauer und Kap Verde erkämpft sich ein historisches Unentschieden gegen Spanien. (...) Ein historisches Ergebnis für die »Blauen Haie«, die dem spanischen Druck dank einer herausragenden Leistung von Torhüter Vozinha standhalten konnten.»
Goalie Vozinha wird zum Helden – Kap Verdes berühmteste Grossmutter erobert die Welt

Grossbritannien

The Sun

«Kap Hurra! Der Aussenseiter sorgt für eine der grössten Überraschungen der Weltmeisterschaft und hält trotz der Rückkehr von Yamal gegen den Favoriten stand.»

Daily Mail

«Kap Verde überrascht ein träges Spanien und sorgt mit einem heldenhaften Unentschieden für eine der grössten Überraschungen der WM-Geschichte.»

USA

The Athletic

«Spanien spielt 0:0 gegen Kap Verde: Ist das die grösste Überraschung dieser Weltmeisterschaft?»

Italien

La Gazzetta dello Sport

«Eine kolossale Blamage für die Spanier.»

Corriere dello Sport

«Oyarzabal kann es kaum fassen, Bubista und Vozinha sind die Helden: Kap Verde feiert das historische Unentschieden bei der WM, Spanien trauert.»

Frankreich

L'Equipe

«Überraschung in Atlanta: Spanien strauchelt gegen Kap Verde, das seinen ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft holt.»
Mehr zur WM:

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
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