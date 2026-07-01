Unter 60'000 Dollar: Bitcoin fällt auf neue Tiefs

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Der Bitcoin hat in den vergangenen Tagen erneut an Wert verloren und notiert nun auch klar unter der Marke von 60'000 Dollar. Mittlerweile steht die «Krypto-Leitwährung» damit so tief wie seit dem Herbst 2024 nicht mehr.

Am Mittwochvormittag notiert die weltweit grösste Kryptowährung bei 58'535 Dollar und damit rund 6,4 Prozent tiefer als noch vor einer Woche. In der Nacht auf Mittwoch notierte der Bitcoin zwischenzeitlich bei 57'735 Dollar. Auf Jahressicht beläuft sich das Minus inzwischen auf gut 33 Prozent.

Verkaufsdruck in Bitcoin-ETFs

Damit steht der Kurs nach seinem Allzeithoch von knapp über 126'000 Dollar im Oktober 2025 wieder auf den Niveaus vom Herbst 2024. Damals wurde der Kurs der Kryptowährung in der Folge der Zulassungen von Bitcoin-ETFs in den USA in neue Höhen getrieben.

Nun herrscht aber bezüglich der Bitcoin-Spot-ETFs eher Ernüchterung angesichts der jüngsten Korrekturen: «ETFs sind weiterhin die grösste Quelle für Verkaufsdruck», schreibt etwa Matteo Bottacini von Crypto Finance.

Seit Mitte Juni flossen laut Zahlen des britischen Vermögensverwalters Farside den Bitcoin-ETFs netto kein Geld mehr zu. Anleger haben täglich zwischen 82 und knapp 700 Millionen Dollar an Kapital abgezogen.

Und die Aussichten sind nicht unbedingt rosig: «Der Kurs notiert derzeit knapp oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone», so Bottacini. Darunter sei die Marktstruktur «relativ schwach und der Markt bleibt anfällig». Zudem herrsche weiterhin eine hohe Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten gegen Kursverluste.

Altcoins im Gleichschritt

Keine Erholungszeichen zeigen sich auch im Altcoin-Markt. Viele grössere Kryptowährungen geben im selben Mass ab wie der Bitcoin. Die zweitgrösste Kryptowährung Ethereum notiert etwa zuletzt mit 1573 Dollar ebenfalls rund 6 Prozent tiefer als vor einer Woche.

Der Gesamtwert aller 17'400 auf CoinGecko erfassten Kryptowährungen belief sich am Mittwoch auf rund 2,11 Billionen Dollar. Das entspricht einem Rückgang von etwa 120 Milliarden Dollar gegenüber der Vorwoche. (hkl/sda/awp)