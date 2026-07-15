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Deutsche Industrie hat in einem Jahr 177'000 Stellen verloren

Deutsche Industrie hat in einem Jahr 177'000 Stellen verloren

Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr 177'000 Arbeitsplätze verloren. Das gab die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt.
15.07.2026, 12:2915.07.2026, 12:29

Im Dezember 2025 seien somit noch 6,5 Millionen Menschen im verarbeitenden Gewerbe sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Dies entspricht fast einem Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Insgesamt sei die Beschäftigung über alle Wirtschaftszweige hinweg um 108'000 gesunken. Die Zuwächse in anderen Branchen hätten die Verluste in der Industrie nicht auffangen können, heisst es von der Bundesagentur.

Allein in der Autoindustrie und bei ihren Zulieferern seien 52'000 Jobs verloren worden. In der übrigen Metallindustrie gingen 24'000 Arbeitsplätze weg, im Maschinenbau 28'000.

Der Arbeitsplatzabbau ist noch nicht beendet. Erst Ende Juni hatte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, erklärt, in der Industrie würden derzeit monatlich 15'000 Jobs verschwinden. Kumuliert auf die zurückliegenden zwölf Monate waren es Ende Juni 174'000. (hkl/sda/awp/dpa)

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