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Microsoft mit stärkstem Cloud-Wachstum seit Jahren

FILE - A Microsoft logo is seen on a screen as people listen at an event at Microsoft headquarters, May 20, 2024, in Redmond, Wash. (AP Photo/Lindsey Wasson, File) Microsoft Results
Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse der Cloud-Plattform Azure um 43 Prozent – das war der stärkste Zuwachs seit vier Jahren.Bild: keystone

Microsoft mit stärkstem Cloud-Wachstum seit Jahren

30.07.2026, 03:5330.07.2026, 03:53

Der Software-Riese Microsoft profitiert von einem beschleunigten Wachstum in seinem Cloud-Geschäft. Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse der Cloud-Plattform Azure um 43 Prozent – das war der stärkste Zuwachs seit vier Jahren.

Finanzchefin Amy Hood signalisierte zugleich in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass der Konzern seine Investitionen in KI-Infrastruktur zähmen wolle, statt sie wie andere Tech-Konzerne weiter zu erhöhen. Das hörten die Anleger gern: Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel um mehr als sieben Prozent zu.

Im vergangenen Quartal stiegen die Kapitalausgaben um 70 Prozent auf 41 Milliarden Dollar. Zugleich sagte Hood, dass für das gesamte laufende Geschäftsjahr eher eine Investitionssumme von rund 175 Milliarden Dollar herauskommen werde, statt der zuvor in Aussicht gestellten bis zu 190 Milliarden Dollar.

Auch etwa der Facebook-Konzern Meta und Amazon stecken Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.

Laut Firmenchef Satya Nadella kommt der Konzern inzwischen auf mehr als 30 Millionen zahlende Nutzer seines KI-Angebots Microsoft 365 Copilot. Drei Monate zuvor waren es noch rund zehn Millionen weniger gewesen.

Im Ende Juni abgeschlossenen Geschäftsjahr stieg der Microsoft-Umsatz insgesamt um 18 Prozent auf 332 Milliarden Dollar . Unter dem Strich zog der Gewinn um fast ein Drittel auf knapp 134 Milliarden Dollar an. (sda/dpa)

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