bedeckt
DE | FR
burger
Digital
USA

Trump lanciert Technologierat – und lässt Elon Musk links liegen

FILE - President Donald Trump, right, speaks during a news conference with Elon Musk in the Oval Office of the White House, in Washington, May 30, 2025,. (AP Photo/Evan Vucci, File) Donald Trump,Elon ...
Mai 2025: Da durfte Musk noch neben Trump im Weissen Haus auftreten. Bild: keystone

Trump lanciert Technologierat – und lässt Elon Musk links liegen

Der US-Präsident hat Tech-Schwergewichte wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Nvidia-Chef Jensen Huang in ein Beratergremium berufen – aber sein einstiger enger Verbündeter gehört nicht dazu.
26.03.2026, 06:0126.03.2026, 07:44

Der Technologierat soll laut einer Mitteilung des Weissen Hauses dem Präsidenten Empfehlungen dazu geben, wie man die amerikanische Führungsrolle bei Wissenschaft und Technologie stärken könne.

Was auffällt, sind die prominenten Abwesenden. Und Trump setzt bezüglich inhaltlicher Ausrichtung des Gremiums neben Künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen auf neue Atomreaktoren und Kernfusion.

Inhaltsverzeichnis
Die ganze ListeWer fehlt sonst noch?Was hat Trump vor?Quellen

Die ganze Liste

Am Mittwoch wurde die Mitgliederliste vom Weissen Haus per Medienmitteilung kommuniziert.

Unter den Mitgliedern sind Google-Mitgründer Sergej Brin, der PC-Unternehmer Michael Dell sowie der als Trump-Unterstützer bekannte Software-Milliardär Larry Ellison, der mit der geplanten Übernahme von Warner Brothers auch zu einem Medienmogul aufsteigt.

  • Marc Andreessen, schwerreicher Software-Unternehmer und Investor, unter anderem bei Meta
  • Sergey Brin, Google-Co-Gründer
  • Safra Catz, CEO des Software-Konzerns Oracle
  • Michael Dell, Chef von Dell Technologies
  • Jacob DeWitte, Gründer und Chef der amerikanischen Atomreaktor-Entwicklerin Oklo Inc.
  • Fred Ehrsam, Mitgründer der Krypto-Investment-Firma Paradigm und der Kryptowährungs-Handelsplattform Coinbase
  • Larry Ellison, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender von Oracle
  • David Friedberg, Chef von The Production Board, einer Technologie-Investmentfirma
  • Jensen Huang, Chef des Chipherstellers Nvidia
  • John Martinis, Physiker und Nobelpreisträger im Bereich Quantencomputer
  • Bob Mumgaard, Chef von Commonwealth Fusion Systems, des angeblich weltweit führenden privaten Unternehmens im Bereich der Kernfusion
  • Lisa Su, Chefin des Chipherstellers AMD
  • Mark Zuckerberg, Chef des Meta-Konzerns und Miteigentümer mit Entscheidungsmacht

Wer fehlt sonst noch?

In den vergangenen Monaten suchten viele Top-Manager der Tech-Industrie die Nähe zu Trumps Weissem Haus. Aber: Auch andere einflussreiche Top-Manager wie Apple-Chef Tim Cook oder der Mitgründer des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, gehören nicht dem neuen Trump-Beratergremium an.

Was hat Trump vor?

Gemäss US-Medienberichten wird erwartet, dass das 13-köpfige Gremium unter anderem Einfluss auf die KI-Politik der Trump-Regierung ausüben wird.

Die Ankündigung zu den Mitgliedern des Technologierates erfolgte wenige Tage, nachdem das Weisse Haus einen KI-Rahmenplan veröffentlicht hatte. Dieser legt den Plan der Trump-Regierung für den Kongress zur Regulierung der neuen Technologie dar. Trump will, dass das US-Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Bundesstaaten daran hindert, KI zu regulieren.

Musk überwarf sich mit Trump

Musk, der mit Abstand reichste Mensch der Welt, führt unter anderem den Elektroautohersteller Tesla und die Weltraumfirma SpaceX mit dem Satellitenkommunikationsdienst Starlink. Der südafrikanisch-amerikanische Multimilliardär hatte Trump im Wahlkampf ums Weisse Haus mit mehr als 250 Millionen Dollar unterstützt.

In den ersten Monaten von Trumps zweiter Amtszeit gehörte Musk zu den engsten Vertrauten des Präsidenten, die beiden überwarfen sich jedoch im Streit um ein von Trump erlassenes Steuergesetz. Seitdem gab es zwar wieder öffentliche Zeichen für eine Annäherung, aber die alte Nähe stellte sich nicht wieder ein.

Quellen

(dsc)

Wie sich Elon Musk auf die Seite der Ukraine schlug
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Aktuelle Gefahren und zukünftige Risiken von KI
1 / 13
Aktuelle Gefahren und zukünftige Risiken von KI
Das ist der britisch-kanadische Informatiker und Psychologe Geoffrey Hinton, er gilt als «Pate» der künstlichen Intelligenz. Der renommierte Wissenschaftler warnt aber auch eindringlich vor den aktuellen und zukünftigen Gefahren der neuen Technologie ...
quelle: keystone / noah berger
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Würde es nicht wieder tun»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Amerika lässt sich treiben – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Zur Story